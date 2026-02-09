Homem morre após ser arrastado por correnteza durante chuvas no interior de SP

São Paulo registrou nesta segunda-feira, 9, mais uma morte em razão dos temporais que atingem o Estado desde o ano passado. O caso aconteceu em Indaiatuba, no interior paulista, a cerca de 100 quilômetros da capital. No último domingo, 8, um homem foi levado por uma forte correnteza depois de ter a sua embarcação tombada enquanto trabalhava em um córrego. Ele estava desaparecido até esta segunda, quando teve o corpo localizado.

O caso ocorreu na tarde de domingo no córrego Barnabé, próximo da Rua Bernardino de Campos, região central de Indaiatuba.

Um grupo de trabalhadores atuava em uma ação de contenção de vazamento de resíduo químico e óleo mineral, quando a embarcação foi atingida por uma cabeça dágua - fenômeno que acontece quando há um aumento súbito no volume de um rio em razão de chuvas que caem na cabeceira ou nas áreas mais elevadas do curso dágua.

Por conta da correnteza que se formou, a embarcação onde estava o grupo tombou e um dos trabalhadores acabou sendo arrastado pela força da água. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a corporação localizou o barco ainda no domingo.

Nesta segunda, após a diminuição da força da correnteza, foi possível localizar o corpo do trabalhador. A vítima estava nas proximidades do ponto indicado por testemunhas como o local do tombamento da embarcação. O homem foi retirado e reconhecido por familiares.

De acordo com a Defesa Civil, esta é a 15ª vítima fatal provocada pelos temporais no Estado durante a Operação Chuvas, que teve início em 1° de dezembro e se encerra em 31 de março. A média é de, aproximadamente, um óbito a cada 4,5 dias (veja na lista abaixo quando e onde aconteceram os demais episódios).

As últimas mortes aconteceram no final de janeiro. No dia 29, um motociclista morreu após ser arrastado por uma enxurrada em Piracicaba, também no interior de São Paulo, quando a cidade foi atingida por uma forte chuva. O caso aconteceu no bairro Santa Mônica.

Quatro dias antes, no dia 25, um idoso de 75 anos também foi arrastado por uma enxurrada na Vila Guilherme, zona norte da capital. Ele tentou remover o carro que estava estacionado na rua, sob risco de ser levado pela água, mas acabou sendo arrastado e ficando preso sob uma caminhonete, morrendo afogado.

A Operação Chuvas é focada em reforçar os alertas à população sobre os temporais e mitigar os impactos após a passagem de eventos climáticos extremos. Veja a seguir a lista das 15 mortes no Estado de São Paulo em razão das chuvas:

1) 10/12/25 - Campos do Jordão: deslizamento. Vítima: um homem. 2) 10/12/25 - São Paulo (Zona Leste): queda de muro. Vítima: uma mulher. 3) 12/12/25 - Guarulhos: queda de árvore sobre ponto de ônibus. Vítima: uma mulher. 4) 13/12/25 - Juquitiba: descarga elétrica. Vítima: um homem. 5) 14/12/25 - Bauru: enxurrada. Vítima: um homem. 6) 16/12/25 - Ilhabela: queda de muro. Vítima: um homem. 7) 16/12/25 - Ilhabela: enxurrada. Vítima: um homem. 8) 16/12/25 - Guarulhos: carro arrastado pela enxurrada. Vítima: um homem. 9) 29/12/25 - Franca: desabamento do telhado de um galpão. Vítima: um homem. 10) 14/01/26 - Taubaté: queda de árvore sobre veículo. Vítima: uma mulher. 11 e 12) 16/01/26 - São Paulo (Zona Sul): carro arrastado pela enxurrada. Vítima: casal (um homem e uma mulher). 13) 25/01/26 - São Paulo (Vila Guilherme): vítima arrastada pelas águas pluviais. Vítima: um homem. 14) 29/01/26 - Piracicaba: motociclista arrastado por enxurrada. Vítima: um homem. 15) 09/02/26 - Indaiatuba: trabalhador é arrastado por correnteza do Córrego Barnabé depois de cair de embarcação durante serviço. Vítima: um homem.