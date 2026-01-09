Homem morre após cair de escada em shopping na Avenida Paulista

Um homem morreu na tarde desta sexta-feira, 9, depois de cair de uma escada entre andares do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

De acordo com informações preliminares fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 52 anos e teria se acidentado após "queda de escada (de) 10 metros". Não há detalhes sobre o que teria motivado o acidente.

Em nota, o shopping lamentou o ocorrido e diz se solidarizar com a família. O empreendimento afirma ainda que acionou o socorro, isolou a áreas e que o Cidade São Paulo colabora com as autoridades.

"Queda de pessoa de um nível a outro na Avenida Paulista, 1230 - Bela Vista. 02 vtrs (viaturas) empenhadas. masc. (masculino) 52a (anos) queda de escada 10 metros altura dentro do Shopping Cidade São Paulo, constatado óbito no local pelo médico do SAMU", informou a corporação via nota publicada no X.

A Polícia Militar confirmou o acidente e informou que o caso foi levado para o 78°DP (Jardins). A reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública e aguarda retorno.

Com a exceção do local do acidente, que foi isolado, as demais áreas do shopping continuam em funcionamento, segundo o shopping. "De forma responsável, seguindo os protocolos de segurança."