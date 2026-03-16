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Homem morre após cair de banana boat em Santa Catarina

Estadão Conteúdo

Um homem de 41 anos morreu depois de cair durante um passeio de banana boat na praia de Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina. O corpo só foi localizado no último domingo, 15, um dia depois do desaparecimento após um dia de buscas conduzidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

De acordo com a corporação, a vítima, que não teve a identidade revelada, trabalhava como tripulante da lancha que conduz a boia. No momento do acidente, ela se posicionava na parte traseira da embarcação para auxiliar os turistas. Durante uma curva mais acentuada, todos os ocupantes caíram na água, e o homem não foi mais visto novamente.

Equipes do CBMSC de Itapoá e de São Francisco do Sul, com o apoio de embarcações, do helicóptero Arcanjo e de uma lancha da Marinha do Brasil, realizaram buscas na região próxima à Ilha de Itapeva. A operação foi suspensa ao anoitecer, sem localizar a vítima.

Já na manhã de domingo, as buscas foram retomadas e o corpo foi encontrado por pescadores a cerca de um quilômetro do local do acidente. A vítima foi transportada até a faixa de areia em uma moto aquática, onde o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

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