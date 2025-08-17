Capa Jornal Amazônia
Homem morre ao cair de 20 metros durante escalada na Serra do Cipó

Estadão Conteúdo

Um homem de 28 anos morreu ao cair de aproximadamente 20 metros enquanto realizava escalada, neste sábado, 18, na Serra do Cipó, zona rural de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, equipes foram acionadas por volta das 18h, para realizar um resgate em um local de difícil acesso, sem sinal de telefonia, no Vale da Perseguida - rota usada para escalada esportiva. A vítima era de Santa Catarina e, conforme informações, estava na região com mais dois amigos fazendo trilha.

Devido às dificuldades de acesso, a corporação precisou fazer cruzamento de dados com coordenadas geográficas e relatos de testemunhas para chegar ao local do resgate, que durou até a madrugada de domingo. Foi necessário usar trajetos por estrada de terra e trilhas em área não sinalizada. A operação contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Polícia Militar.

Ao chegar ao ponto indicado, cerca de 200 metros da Pousada Carumbé, os militares encontraram a vítima já sem sinais vitais. O médico da equipe do Samu constatou o óbito no local. A área foi isolada até a chegada da perícia.

Agenda