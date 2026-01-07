Capa Jornal Amazônia
Variedades

Homem mata pai, madrasta, irmãs e sobrinho a facadas

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o homem cometeu todos os crimes com uma faca

Estadão Conteúdo

Um homem de 42 anos matou o pai, de 74 anos, a madrasta, de 63, as irmãs, de 44 e 47, e o sobrinho, de apenas cinco anos, na manhã desta quarta-feira, 7, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o homem cometeu todos os crimes com uma faca. As vítimas moravam em um conjunto de casas no mesmo terreno. Amigos da família pediram que os nomes não fossem divulgados.

As vítimas foram encontradas por outro parente e, quando os serviços de atendimento de urgência chegaram, todos já estavam mortos.

O autor do crime foi preso pouco depois no apartamento em que mora. Segundo informações da Polícia Militar, quando agentes chegaram ao local, ele limpava o sangue das roupas. O homem confessou ter cometido os assassinatos dos familiares.

De acordo com a PM, o homem esperou uma das irmãs sair da casa para atacá-la. Na sequência, teria vitimado a outra irmã, a madrasta, o pai e ido até o andar de cima da casa para assassinar o sobrinho de cinco anos.

Parentes relataram que o homem tinha questões mentais, apesar de não ter um laudo diagnóstico definido. "Segundo o relato dos irmãos, ele passava por transtornos mentais, com mudanças de humor e episódios de surto psicótico", afirmou o tenente-coronel Flávio Tafúri, da PM mineira, em entrevista ao canal de TV Integração.

