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Homem mata mulher a tiros no interior de SP

Estadão Conteúdo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um homem matou uma mulher a tiros em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na madrugada do último domingo, 22. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Luene Moraes, de 24 anos, estava no próprio carro quando um homem que dirigia uma moto parou ao lado do veículo, iniciou uma discussão e atirou nela.

O nome do suspeito não foi revelado. Por isso, o Estadão não conseguiu localizar a defesa. Segundo a família de Luene, ela contava com medidas protetivas contra o homem, que já teriam sido desrespeitadas anteriormente.

O crime ocorreu na rua Doutor Freitas, no bairro Matadouro. Uma testemunha presenciou o momento dos disparos. O suspeito fugiu e a Polícia Militar conseguiu localizá-lo por meio da placa da moto, captada em imagens de câmeras de segurança.

Os PMs encontraram o homem em uma área de mata. Deitado no chão, o suspeito teria feito disparos contra os policiais antes de ser detido. Na delegacia, ele teria confessado o assassinato de Luene.

Em entrevista ao jornal local Bragança em Pauta, o pai de Luene, Jair Mendes, relatou dois episódios em que o homem teria perseguido sua filha: em um, o homem teria invadido a casa da jovem e a agredido; em outra ocasião, ela teria sido baleada por ele.

"Ele seguia minha filha onde quer que ela ia, ele sabia tudo o que minha filha fazia, até que chegou o dia que ele fez o serviço de matá-la. Ele é uma tranqueira, um assassino. Se por acaso liberarem ele, é que não existe justiça neste mundo", afirmou Mendes.

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feminicídio

Bragança Paulista

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