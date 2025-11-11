Homem fica pendurado no 9º andar de prédio no litoral de SP
Um trabalhador ficou pendurado no 9º andar de um prédio em Santos, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, 10, na Rua Oswaldo Cruz, no bairro Boqueirão. A situação foi registrada em vídeos que circulam nas redes sociais.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem, de 39 anos, teve a corda de segurança cortada enquanto realizada reparos na parte externa do prédio. Ele aplicava pastilhas na fachada quando percebeu o corte no equipamento que o sustentava.
A suspeita é a de que ele tenha desmaiado. Segundo a secretaria, não houve queda nem ferimentos. O homem foi resgatado ainda antes da chegada do Corpo de Bombeiros ao local.
O caso foi registrado como perigo para a vida ou saúde de outrem no 7º Distrito Policial de Santos. A polícia tenta descobrir o que provocou o corte na corda do trabalhador.
