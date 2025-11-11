Capa Jornal Amazônia
Variedades

Homem fica pendurado no 9º andar de prédio no litoral de SP

Estadão Conteúdo

Um trabalhador ficou pendurado no 9º andar de um prédio em Santos, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, 10, na Rua Oswaldo Cruz, no bairro Boqueirão. A situação foi registrada em vídeos que circulam nas redes sociais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem, de 39 anos, teve a corda de segurança cortada enquanto realizada reparos na parte externa do prédio. Ele aplicava pastilhas na fachada quando percebeu o corte no equipamento que o sustentava.

A suspeita é a de que ele tenha desmaiado. Segundo a secretaria, não houve queda nem ferimentos. O homem foi resgatado ainda antes da chegada do Corpo de Bombeiros ao local.

O caso foi registrado como perigo para a vida ou saúde de outrem no 7º Distrito Policial de Santos. A polícia tenta descobrir o que provocou o corte na corda do trabalhador.

TRABALHADOR/SANTOS/CORDA/PRÉDIO
