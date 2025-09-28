Homem em situação de rua é encontrado morto no centro

Um homem em situação de rua foi encontrado morto por volta das 9 horas da manhã deste domingo, 28, na Praça da Sé, no centro de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil investiga a causa da morte.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar foi acionada pela manhã. Quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava morta.

O episódio foi registrado como "morte suspeita" no 8º DP, no Brás.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que "o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência citada e constatou o óbito, de vítima do sexo masculino, no local".

O órgão diz ainda que "lamenta a perda".

Na madrugada deste domingo, os termômetros em São Paulo marcaram 14 ºC, mas as autoridades não relacionaram a morte à baixa temperatura.