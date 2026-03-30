Homem é preso por tentativa de feminicídio após empurrar companheira de prédio

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio na noite de domingo, 29, na Estrada Takashi Kobata, em Suzano, na Grande São Paulo, após empurrar a companheira do terceiro andar de um prédio. A identidade do suspeito não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o homem havia empurrado sua companheira após um desentendimento.

Conforme a SSP, o autor ainda teria tentado atacar a vítima com uma faca, enquanto ela dava banho na filha. O socorro foi acionado e as vítimas receberam atendimento médico.

O homem foi preso em flagrante por violência doméstica e tentativa de feminicídio. O caso foi registrado na Delegacia de Suzano.