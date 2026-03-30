Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem é preso por tentativa de feminicídio após empurrar companheira de prédio

O homem foi preso em flagrante por violência doméstica e tentativa de feminicídio

Estadão Conteúdo

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio na noite de domingo, 29, na Estrada Takashi Kobata, em Suzano, na Grande São Paulo, após empurrar a companheira do terceiro andar de um prédio. A identidade do suspeito não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o homem havia empurrado sua companheira após um desentendimento.

Conforme a SSP, o autor ainda teria tentado atacar a vítima com uma faca, enquanto ela dava banho na filha. O socorro foi acionado e as vítimas receberam atendimento médico.

O homem foi preso em flagrante por violência doméstica e tentativa de feminicídio. O caso foi registrado na Delegacia de Suzano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FEMINICÍDIO/HOMEM/ATAQUE/MULHER/PRÉDIO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda