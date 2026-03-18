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Homem é preso por espancar ex-namorada e liberado pela justiça no dia seguinte

De acordo com a jovem, o agressor não aceitava o fim do relacionamento.

Estadão Conteúdo

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma mulher de 20 anos foi espancada dentro de um elevador de um prédio em Guarulhos na segunda-feira, 16, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo Polícia Civil, Ronaldo Ferreira, 20 anos, foi preso em flagrante por agredir a ex-namorada Byanca Aparecida, também de 20 anos, mas foi liberado no dia seguinte. A defesa dele não foi encontrada.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, Ronaldo foi solto na terça e terá que cumprir medidas cautelares: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a Byanca; proibição de aproximar-se da vítima a menos de 300 metros; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Em entrevista à TV Globo, Byanca disse que está com medo de andar na rua após saber que o ex responderá em liberdade.

"Eu estou em choque, não sei o que fazer. Eles me liberaram no meu trabalho bem mais cedo quando ficaram sabendo que ele tinha sido solto. Todo mundo está em choque, com medo de acontecer algo comigo", afirmou.

De acordo com a jovem, Ronaldo não aceitava o fim do relacionamento. "Eu ia pra casa com medo, qualquer barulhinho na rua eu já olhava pra trás morrendo de medo, já estava assustada. Quando isso aconteceu piorou mais ainda, o meu psicológico está abalado", relatou à emissora.

Imagens de câmeras de segurança registraram a violência. Ronaldo pula a catraca do prédio comercial e passa a socar a vítima. As agressões só param quando uma amiga de Byanca consegue intervir.

"Vocês podem ver no vídeo que teve muita gente e ninguém se intrometeu. Eu não gosto disso. Nunca que eu ia ver ela passando por aquilo e não ia ajudar. Não quis nem saber se eu ia apanhar ou não. Imagina se eu não entro dentro do elevador e ele mata ela? Aí fica por isso mesmo?", disse a amiga à TV Globo.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como violência doméstica e lesão corporal na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Guarulhos.

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