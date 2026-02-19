Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem é preso no interior de SP com fuzil produzido em impressora 3D

Estadão Conteúdo

Um homem de 40 anos foi preso nesta quinta-feira, 19, em Americana, no interior de São Paulo, suspeito de armazenar e comercializar entorpecentes e medicamentos de origem estrangeira de forma irregular no País. No entanto, o que chamou a atenção da polícia foi que o homem tinha um fuzil falso produzido por uma impressora 3D.

As investigações apuram se, além do simulacro, o homem utilizava a mesma máquina para a produção de peças posteriormente usadas em armamentos de verdade.

A identidade do homem não foi informada e, por isso, não foi possível localizar a sua defesa. O suspeito foi preso em meio à operação American Store, deflagrada por agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

A polícia chegou ao investigado por meio de uma denúncia anônima, que indicou que uma suposta loja de produto importados no bairro Nova Carioba estava sendo usada como fachada para armazenar e distribuir drogas e medicamentos para controle de peso sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Detido, o suspeito foi indiciado por tráfico de drogas e crime contra a saúde pública. Segundo a polícia, ele já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Além do fuzil falso, os policiais apreenderam um pacote de maconha, 11 ampolas de medicamentos para emagrecimento e 24 seringas. Também foram apreendidos R$ 2,5 mil em espécie, 15 aparelhos celulares, dois notebooks, um pendrive e duas máquinas de cartão.

"As investigações prosseguem, pois há indícios de que o estabelecimento também estaria sendo usado para confeccionar ou produzir peças que podem ser acopladas ou utilizadas em armas de fogo reais", informou a Polícia Civil.

O suspeito foi encaminhado à unidade policial de Americana, onde a prisão em flagrante foi registrada. "Ele permanece à disposição da Justiça", informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP).

Palavras-chave

POLÍCIA/SP/FUZIL/IMPRESSORA 3D/APREENSÃO
