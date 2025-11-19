Homem é preso em SP com submetralhadora e 94 cartões de crédito roubados

A Polícia Militar de São Paulo prendeu nesta terça-feira, 17, um homem suspeito de aplicar golpes financeiros. Na residência dele, em Heliópolis, na zona sul da capital, foram encontrados diversos armamentos além de 94 cartões de crédito roubados. A ação foi realizada pelo 46º BPM e ocorreu após a polícia receber uma denúncia anônima.

O suspeito foi encontrado na Rua do Pacificador, 136. Foram apreendidos:

. 1 submetralhadora com numeração suprimida; . 2 carregadores; . 214 munições intactas de 9mm; . 27 cápsulas deflagradas; . 3 aparelhos celulares; . 1 notebook; . 94 cartões bancários, pertencentes a vítimas de golpes e roubos

O caso foi registrado no 26º Distrito Policial. O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.