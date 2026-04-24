Homem é preso após tentar matar a irmã e o cunhado com facão

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira, 24, após tentar matar a irmã e o cunhado, ambos de 21 anos, em uma residência na região do Sacomã, na zona sul de São Paulo. As vítimas acionaram a Polícia Militar e relataram aos agentes que o irmão da mulher teria atacado o casal com golpes de facão.

Ambos chegaram a ficar feridos: a mulher foi atingida no braço, enquanto o rapaz sofreu lesões no rosto e no pescoço. Os dois foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ipiranga, receberam atendimento médico e foram liberados na sequência.

Após o episódio, a irmã do suspeito manifestou interesse na adoção de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

O suspeito, que não teve a identidade informada, foi abordado e preso em flagrante pelos policiais militares. Em depoimento, ele alegou ter agido em legítima defesa e diz que vai se manifestar formalmente apenas em juízo. A defesa dele não foi encontrada.

A ocorrência foi registrada como violência doméstica e tentativa de homicídio. A autoridade policial requisitou perícia ao local, e o caso segue sob investigação, acrescentou a secretaria.