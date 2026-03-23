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Homem é preso após tentar estuprar médica durante atendimento em unidade de saúde em SP

O caso aconteceu durante um atendimento na madrugada do último domingo, 22

Estadão Conteúdo

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após tentar estuprar uma médica em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na UPA Vila Santa Catarina, na Rua Cidade de Bagdá, durante um atendimento na madrugada do último domingo, 22.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram acionados para atender a ocorrência, mas já encontraram o suspeito contido ao chegarem no local.

O homem foi levado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permanece à disposição da Justiça.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que a equipe da unidade prestou acolhimento imediato à vítima e está oferecendo todo o suporte necessário. A pasta lamentou o ocorrido e reforçou que não compactua com qualquer tipo de violência.

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TENTATIVA/ESTUPRO/UPA/MÉDICA/ATENDIMENTO
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