Homem é preso após estuprar ex-namorada e matar o filho dela enquanto vítima prestava queixa

Estadão Conteúdo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um homem foi preso na última quinta-feira, 5, no Rio de Janeiro, após estuprar a ex-companheira e, horas depois, voltar para a matar o filho dela enquanto a vítima fazia exame de corpo de delito por conta da violência sexual sofrida. O caso aconteceu em Nilópolis, cidade da Baixada Fluminense.

O nome do agressor não foi informado e, por esse motivo, não foi possível localizar a defesa.

Na noite da última quarta, 4, ele foi à casa da ex-namorada, onde também moravam o filho de 11 anos e a mãe dela, para tentar uma reconciliação. De acordo com a polícia, ele não aceitava o término da relação.

Por conta do horário, ele pediu para dormir na residência, o que foi aceito. Durante a madrugada de quinta, porém, ele ameaçou a ex-companheira com uma faca e a estuprou. Antes de ir embora, ainda roubou uma televisão da residência.

Horas depois, a mulher foi à delegacia denunciar o crime. De acordo com o relato policial, enquanto ela fazia exame de corpo de delito no período da tarde, o suspeito voltou até a casa, matou o filho dela e ainda tentou assassinar a mãe da vítima (avó do garoto).

Um vizinho relatou ter ouvido gritos de socorro e foi até a casa. Lá, ele encontrou o suspeito estrangulando a avó do menino, que apresentava também marcas de esfaqueamento no braço. O homem tentou fugir, mas acabou sendo contido por vizinhos, que passaram a agredi-lo.

As polícias Civil e Militar foram acionada, localizou o homem e conteve a multidão. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

A mãe da vítima foi socorrida e segue hospitalizada. O menino não resistiu. O caso foi registrado na 57ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro (Nilópolis).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

VIOLÊNCIA/RIO/HOMEM/ESTUPRO/EX-NAMORADA/FILHO/MORTE/PRISÃO
