Homem é preso após agredir pais idosos no interior de SP

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante após agredir os pais, ambos idosos, na última segunda-feira, 10, em Registro, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele estava sob efeito de álcool e drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o pai, de 74 anos, levou socos no rosto e apresentou sangramento. A mãe, de 79 anos, foi derrubada pelo agressor e teve os óculos quebrados. Ela também relatou ter sido alvo de ofensas durante a discussão.

Vizinho chamaram a polícia após ouvirem gritos vindos da residência. O homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Registro, responsável pelo registro de casos de violência doméstica na região.

O caso foi enquadrado como violência doméstica, lesão corporal, vias de fato e injúria. O agressor permaneceu detido após o flagrante e deve passar por audiência de custódia. A Polícia Civil segue acompanhando a situação dos idosos.