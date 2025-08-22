Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em São Paulo

Estadão Conteúdo

Um homem de 33 anos foi preso na tarde de quarta-feira, 20, no bairro Parque do Carmo, região de Itaquera, zona leste de São Paulo, por agredir a ex-namorada com voadora e chutes. Não há informações sobre os ferimentos provocados na vítima. A defesa do agressor não foi localizada. Clique aqui para assistir ao vídeo

Conforme vídeos divulgados nas redes sociais, a vítima aparece encostada no carro vermelho olhando para o retrovisor enquanto passa batom. Nesse momento, outra mulher entra no banco de trás do mesmo carro.

Em seguida, o agressor para o seu carro ao lado do veículo estacionado. Ele corre, dá uma voadora e a derruba no chão. Também dá vários chutes na mulher, inclusive em direção a cabeça dela.

A jovem consegue se levantar e entra no carro vermelho, mesmo assim o agressor abre a porta e continua chutando a mulher. Sem conseguir tirá-la do carro, ele se afasta. A porta do carro vermelho é fechada. Posteriormente, o agressor ainda fala algo para a vítima antes de entrar no seu carro e sair do local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais civis deram cumprimento a um mandado de prisão temporária contra ele.

"O homem foi encaminhado à unidade policial, onde ficou à disposição da Justiça", disse a SSP. O caso foi registrado como captura de procurado na 8° DDM (São Mateus).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VIOLÊNCIA/SP/HOMEM/EX-NAMORADA/AGRESSÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda