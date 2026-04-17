Homem é morto com tiro na cabeça ao tentar impedir assalto na zona sul de São Paulo

Um homem de 42 anos morreu após tentar impedir um assalto na Rua das Margaridas Amarelas, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 16.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima presenciou dois homens armados tentando roubar a motocicleta de um entregador e decidiu intervir, avançando com o carro contra os suspeitos. Com o impacto, os assaltantes caíram, mas um deles se levantou e efetuou disparos contra o homem.

A vítima foi atingida na cabeça e morreu ainda no local. Em seguida, a dupla roubou outra motocicleta e fugiu.

Durante a ação o veículo do homem baleado ficou preso no muro de um bar. O estabelecimento estava vazio e não houve registro de feridos no local.

A perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).