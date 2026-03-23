Homem é morto a facadas em frente a condomínio de luxo em Moema, na zona sul de SP

Um homem de 44 anos foi morto a facadas em frente a um condomínio de luxo na Avenida Jurema, em Moema, zona sul de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima trabalhava no local como porteiro e teria sido abordada por um colega de trabalho antes do ataque que aconteceu no domingo, 22.

Após a abordagem eles iniciaram uma discussão e o homem foi atingido por golpes no peito. O suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local. Perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionadas e coletaram evidências.