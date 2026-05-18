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Homem é esfaqueado dentro de carro de luxo no Butantã, zona oeste de SP

Estadão Conteúdo

Um homem de 33 anos foi esfaqueado dentro de um carro de luxo no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo, no domingo, 17. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram um Audi Q5 na Avenida Valdemar Ferreira com grande quantidade de sangue no interior. O motorista foi atacado ao parar para deixar uma mulher no local.

A vítima foi levada para o Hospital Universitário, que fica próximo ao local do crime. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde do homem.

A polícia localizou a mulher que estava no carro antes do ataque. Ela prestou depoimento e foi liberada. Um celular encontrado no veículo foi apreendido e vai passar por perícia. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.

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