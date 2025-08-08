Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem é encontrado morto com bilhete: 'Morri porque matei criança'

O corpo estava com as mãos e pés amarrados e apresentava perfurações causadas por arma de fogo

Jennifer Feitosa
fonte

Um bilhete estava junto da vítima, escrito: "Morri porque matei uma criança de 15 anos no Jesus me Deu" (Reprodução / Redes Sociais)

Durante a madrugada desta sexta-feira (8), um homem foi encontrado morto no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus (AM). O corpo apresentava perfurações causadas por arma de fogo, segundo informações da Polícia Civil do Estado do Amazonas (PCAM).

De acordo com a PCAM, a vítima foi localizada com as mãos e pés amarrados. Próximo ao corpo, foi encontrado um bilhete com a seguinte mensagem:
“Morri porque matei uma criança de 15 anos no Jesus me Deu”, em referência ao bairro Jesus me Deu, também em Manaus.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames necroscópicos que vão ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.

Os responsáveis pela apuração do caso são os agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Em nota, a Polícia Civil informou: “No momento, outras informações não poderão ser divulgadas a fim de não comprometer o andamento dos trabalhos policiais.”

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

