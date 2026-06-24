Homem é encontrado morto após noite de frio em São Paulo

Um homem em situação de rua, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrado morto por volta das 6h45 desta quarta-feira, 24, em Mogi das Cruzes. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) da cidade. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, e a Polícia Civil investiga as causas do óbito.

A prefeitura municipal de Mogi das Cruzes informou que a vítima era natural do interior de São Paulo, mas residia em situação de rua no município há algum tempo. Apesar de possuir família na cidade, ele não mantinha vínculos devido à sua dependência química.

Histórico de acolhimento e evasão

Segundo a pasta, o homem já havia sido acolhido de forma permanente em três ocasiões diferentes pela Secretaria Municipal de Assistência Social. No entanto, em todas as vezes, ele acabava se evadindo da unidade de acolhimento.

Operação Inverno e baixas temperaturas

As baixas temperaturas registradas durante o mês de junho motivaram a intensificação do trabalho dos agentes sociais nas ruas de Mogi das Cruzes. As equipes atuam de domingo a domingo em horário estendido, até as 21 horas. Em dias com temperaturas abaixo de 10ºC, o horário de atendimento é prolongado até as 22 horas.

Esse cronograma faz parte da Operação Inverno, iniciativa na qual a prefeitura investe na ampliação de serviços e vagas em entidades parceiras para oferecer proteção contra o frio. O número total de vagas disponíveis para acolhimento foi aumentado de 158 para 192.

Detalhamento das vagas de acolhimento

As instituições e o número de vagas oferecidas para pessoas em situação de rua são:

Abomoras - Abrigo para homens: 33 vagas (Bairro Socorro)

- Abrigo para homens: 33 vagas (Bairro Socorro) Cáritas Diocesana - Casa Emanuel - Abrigo para homens: 33 vagas (Mogi Moderno)

- Abrigo para homens: 33 vagas (Mogi Moderno) Cáritas Diocesana - Maria Madalena - Casa de passagem feminina: 30 vagas (Alto do Ipiranga)

- Casa de passagem feminina: 30 vagas (Alto do Ipiranga) Óia Eu - Casa de passagem masculina : 30 vagas (Mogilar)

: 30 vagas (Mogilar) Óia Eu - República Masculina : 10 vagas (Ponte Grande)

: 10 vagas (Ponte Grande) Óia Eu - República Feminina : 10 vagas (Vila Suissa)

: 10 vagas (Vila Suissa) Cáritas Diocesana - Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para homens em situação de rua: 12 vagas (Vila Oliveira)

As 34 vagas que foram ampliadas no âmbito da Operação Inverno serão distribuídas entre as seguintes instituições: Maria Madalena, Abomoras, Casa Emanuel e Óia Eu Casa de Passagem. A prefeitura destaca que a adesão aos serviços ofertados durante as abordagens ocorre de forma espontânea por parte das pessoas que se encontram em situação de rua.