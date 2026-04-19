Homem é baleado na cabeça após tentar impedir assalto em Moema, zona sul de SP

Um homem foi baleado na cabeça, na manhã deste domingo, 19, após intervir em um assalto na região de Moema, bairro da zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na Avenida Juriti, próximo do encontro com a Avenida Ibirapuera.

Conforme informações preliminares, um homem armado, montado em uma motocicleta, abordou algumas vítimas que passavam pela via e anunciou o assalto.

Durante a ação, um homem de 46 anos, que passava pelo local, interveio em defesa das vítimas e entrou em confronto com o assaltante. O suspeito disparou e acertou o homem na cabeça, segundo informações da Polícia Militar.

"A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital São Paulo", informou a SSP-SP, que não forneceu mais detalhes do estado de saúde do homem atingido.

O suspeito está foragido. A Polícia Civil investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança para identificar o autor do disparo, segundo a secretaria.

Uma situação semelhante aconteceu na noite da última quinta-feira, 16, no Jardim Ângela, também na zona sul da capital.

Alisson Oliveira de Jesus interviu em um assalto realizado contra um entregador na Rua das Margaridas Amarelas. Dois homens em uma moto abordaram o entregador, que também estava em uma motocicleta. Alisson, que passava pelo local, presenciou a cena e avançou o carro contra os criminosos para impedir o assalto.

Um dos suspeitos, armado, conseguiu se levantar e atirou contra Alisson. Ele foi atingido na cabeça e não sobreviveu.

À imprensa, o entregador disse que o gesto de Alisson foi um "ato de bravura" e que nunca esquecerá a ajuda. Contudo, disse que a vítima não deveria ter reagido ao crime.

"Ele não precisava ter feito isso, pô. Eu ia deixar ele levar minha moto. Minha moto tem seguro, tem rastreador. Eu ia procurar", disse o entregador, que aconselhou: "Não reage, mano. Um assalto, não reage".

O caso foi encaminhado para a 1ª Disccpat, do Departamento de Investigações Criminais (Deic). A polícia realiza diligências no local em busca de imagens, testemunhas e demais elementos "para identificar a autoria e esclarecer o caso", informou a SSP-SP. em nota na última sexta-feira.