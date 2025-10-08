Homem é baleado durante assalto em Pinheiros

A Polícia Civil investiga uma tentativa de roubo, ocorrida na noite da terça-feira, 7, na Rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, bairro da zona oeste da capital paulista. A vítima foi baleada na perna e socorrida. O criminoso conseguiu fugir.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado. "A vítima, um homem de 31 anos, relatou que foi abordado por um homem, armado, em uma motocicleta", disse o órgão.

Conforme a ocorrência, o criminoso pegou o aparelho celular da vítima, que reagiu ao assalto, momento em que houve disparos. O caso foi registrado como tentativa de roubo no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.