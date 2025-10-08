Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem é baleado durante assalto em Pinheiros

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil investiga uma tentativa de roubo, ocorrida na noite da terça-feira, 7, na Rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, bairro da zona oeste da capital paulista. A vítima foi baleada na perna e socorrida. O criminoso conseguiu fugir.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado. "A vítima, um homem de 31 anos, relatou que foi abordado por um homem, armado, em uma motocicleta", disse o órgão.

Conforme a ocorrência, o criminoso pegou o aparelho celular da vítima, que reagiu ao assalto, momento em que houve disparos. O caso foi registrado como tentativa de roubo no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HOMEM

BALEADO

SP

PINHEIROS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda