Homem atropela e mata atual namorado de ex-companheira no RJ

Estadão Conteúdo

Um homem foi morto pelo ex-companheiro de sua namorada no domingo, 14, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Marcus Vinicius Carvalho Cardoso Menesterio foi atropelado e prensado contra um muro. O nome do atropelador não foi divulgado. Desta forma, a defesa não foi localizada.

De acordo com a Polícia Militar, segundo o comando do 40º BPM (Campo Grande), policiais militares foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

Segundo a polícia, a mulher possuía medida protetiva contra seu ex-companheiro, que se envolveu em uma briga com o atual namorado dela.

Em seguida, o acusado atropelou o homem que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela DH e o acusado se apresentou na 35ª DP. Ele deve passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira, 15.

