Homem armado com facas invade igreja em SP, fere uma pessoa e é preso

Estadão Conteúdo

Na madrugada deste domingo, 19, um homem de 24 anos foi preso após invadir uma igreja em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, o acusado estava armado com facas de cozinha e feriu uma pessoa que tentou impedir a ação.

Equipes do 39º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram à igreja, localizada na Avenida Pires do Rio, após uma denúncia de invasão ser feita ao Centro de Operações da PM (Copom).

No endereço, a PM foi informada pela vítima que um homem havia invadido o local e subtraído uma caixa de energia e duas tampas de metal.

O homem foi preso em flagrante por roubo. A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida ao AMA Jardim Nordeste. O autor está detido no 24º Distrito Policial e à disposição da Justiça.

