Homem armado com facas invade igreja em SP, fere uma pessoa e é preso

Na madrugada deste domingo, 19, um homem de 24 anos foi preso após invadir uma igreja em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, o acusado estava armado com facas de cozinha e feriu uma pessoa que tentou impedir a ação.

Equipes do 39º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram à igreja, localizada na Avenida Pires do Rio, após uma denúncia de invasão ser feita ao Centro de Operações da PM (Copom).

No endereço, a PM foi informada pela vítima que um homem havia invadido o local e subtraído uma caixa de energia e duas tampas de metal.

O homem foi preso em flagrante por roubo. A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida ao AMA Jardim Nordeste. O autor está detido no 24º Distrito Policial e à disposição da Justiça.