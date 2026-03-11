Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

'Homem-Aranha vilão': polícia prende suspeito de escalar prédio para roubar apartamentos

Estadão Conteúdo

Um homem de 48 anos, conhecido como "Homem-Aranha", foi preso nesta quarta-feira, 11, suspeito de escalar prédios para cometer roubos e furtos em São Paulo.

Segundo a polícia, o caso mais recente ocorreu no último sábado, 7, na região do Itaim Bibi, na zona oeste da capital. Ele escalou o prédio e entrou em um apartamento no segundo andar.

De acordo com o delegado Felipe Nakamura, responsável pelo caso, imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o ladrão. Ainda conforme a polícia, o suspeito já tinha diversas passagens por roubo e furto, sempre utilizando o mesmo modus operandi, escalando imóveis para acessar os apartamentos.

Os investigadores também utilizaram imagens do sistema de monitoramento da cidade integrado ao Programa Muralha Paulista, que indicaram que o homem estava circulando pela região central da capital. Ele foi preso na região da Sé.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HOMEM-ARANHA/LADRÃO/SP/PRISÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda