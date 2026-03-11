'Homem-Aranha vilão': polícia prende suspeito de escalar prédio para roubar apartamentos

Um homem de 48 anos, conhecido como "Homem-Aranha", foi preso nesta quarta-feira, 11, suspeito de escalar prédios para cometer roubos e furtos em São Paulo.

Segundo a polícia, o caso mais recente ocorreu no último sábado, 7, na região do Itaim Bibi, na zona oeste da capital. Ele escalou o prédio e entrou em um apartamento no segundo andar.

De acordo com o delegado Felipe Nakamura, responsável pelo caso, imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o ladrão. Ainda conforme a polícia, o suspeito já tinha diversas passagens por roubo e furto, sempre utilizando o mesmo modus operandi, escalando imóveis para acessar os apartamentos.

Os investigadores também utilizaram imagens do sistema de monitoramento da cidade integrado ao Programa Muralha Paulista, que indicaram que o homem estava circulando pela região central da capital. Ele foi preso na região da Sé.