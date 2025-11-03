Capa Jornal Amazônia
Homem apontado como um dos líderes do Comando Vermelho é preso em Pernambuco

Conforme informações do Diário do Nordeste, nome do suspeito é Wendel Martins Vieira, também conhecido como Wendel Mac

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Um homem de 27 anos, apontado como líder do Comando Vermelho (CV) no Estado do Ceará, foi preso em Pernambuco, na zona rural do município de Exu (620 quilômetros de Recife). Ele foi detido na última quinta-feira, 30, em uma operação realizada com a policia civil cearense.

Conforme informações do Diário do Nordeste, nome do suspeito é Wendel Martins Vieira, também conhecido como Wendel Mac. Ele seria um dos líderes da facção criminosa na região metropolitana de Fortaleza e articularia as ações do grupo com outros Estados.

De acordo com a polícia, a ação interestadual foi realizada para cumprir um mandado de prisão contra Viera, que é investigado por integrar organização criminosa e homicídio. A reportagem busca contato com a defesa.

Ainda de acordo com a polícia cearense, Viera também já possui passagem pela polícia pelos crimes de integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico entre outros delitos.

Wendel Mac também estaria envolvido em um crime de novembro do ano passado, em Fortaleza, que resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas por arma de fogo.

No momento da abordagem, o investigado estava portando uma quantidade de maconha, o que levou a polícia a lavrá-lo pelo crime de tráfico de drogas. A quantidade de entorpecentes não foi especificada pelas forças de segurança do Estado.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem, depois de capturado, foi encaminhado para a audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

