Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem apontado como líder do Comando Vermelho na Bahia é preso no Rio de Janeiro

Jean Carlos era considerado foragido. Ele responde pelos crimes de roubo, associação criminosa e homicídio

Estadão Conteúdo
fonte

Jean Carlos Soares Jovita foi preso no Rio (Divulgação/ Polícia Civil)

Um homem apontado como líder do Comando Vermelho na Bahia foi preso nesta sexta-feira, 16, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Jean Carlos Soares Jovita, de 24 anos, foi preso na Gardênia Azul, na zona sudoeste da capital fluminense.

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) participaram da operação de captura.

Jean Carlos era considerado foragido. Ele responde pelos crimes de roubo, associação criminosa e homicídio.

Segundo a Polícia Civil do Rio, ele exerce influência direta no tráfico do município de Ilhéus, especialmente na região de Sambaituba. "Ele estava escondido no Rio de Janeiro na tentativa de fugir das forças de segurança de seu estado de origem", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LÍDER/COMANDO VERMELHO/PRISÃO/BAHIA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda