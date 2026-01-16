Homem apontado como líder do Comando Vermelho na Bahia é preso no Rio de Janeiro

Um homem apontado como líder do Comando Vermelho na Bahia foi preso nesta sexta-feira, 16, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Jean Carlos Soares Jovita, de 24 anos, foi preso na Gardênia Azul, na zona sudoeste da capital fluminense.

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) participaram da operação de captura.

Jean Carlos era considerado foragido. Ele responde pelos crimes de roubo, associação criminosa e homicídio.

Segundo a Polícia Civil do Rio, ele exerce influência direta no tráfico do município de Ilhéus, especialmente na região de Sambaituba. "Ele estava escondido no Rio de Janeiro na tentativa de fugir das forças de segurança de seu estado de origem", disse.