Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem apontado como integrante de grupo de extermínio do Recife é preso em SP

Segundo a polícia, ele tinha antecedentes ligados à participação no grupo de extermínio conhecido como "Thundercats"

Estadão Conteúdo
fonte

José Jairo de Moura Cavalcanti era procurado da Justiça (Divulgação / Polícia Militar)

Policiais Militares do 1º Batalhão de Polícia de Choque, a Rota, prenderam um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento região do Bom Retiro, na capital paulista.

O indivíduo foi abordado na Rua Amélia Sá Barbosa após demonstrar atitude suspeita. Durante a consulta criminal, foi constatado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Segundo a polícia, ele tinha antecedentes ligados à participação no grupo de extermínio conhecido como "Thundercats", que atuava na Região Metropolitana do Recife, Pernambuco, além de envolvimento com organização criminosa. O nome do grupo remete ao famoso desenho animado dos anos 80 que retratava felinos com características humanas.

Ele foi condenado pela Justiça pernambucana por crimes como homicídio qualificado, tentativa de homicídio e formação de quadrilha.

O criminoso foi conduzido ao IML e, posteriormente, ao CDP de Pinheiros, onde permaneceu recolhido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HOMEM

GRUPO

EXTERMÍNIO

RECIFE

PRISÃO

SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda