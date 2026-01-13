Capa Jornal Amazônia
Homem agarrado a porta de geladeira é resgatado após naufrágio em SC

Estadão Conteúdo

Um pescador foi resgatado na manhã desta terça-feira, 13, após ser encontrado à deriva no mar agarrado a porta de uma geladeira.

O homem, de 37 anos, estava perto da Ilha dos Tamboretes, que fica em São Francisco do Sul (SC). O barco Santa Luzia 3 naufragou no fim da tarde de segunda-feira, 12.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pai do pescador, que tem 58 anos, está desaparecido desde o naufrágio. A corporação faz buscas para tentar encontrá-lo. O filho relatou aos bombeiros que viu o pai pela última vez quando o barco estava naufragando.

Após ser retirado da água, o homem foi levado pelos bombeiros ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em São Francisco do Sul. O estado de saúde dele não foi informado.

O resgate contou com apoio de quatro embarcações da corporação e um helicóptero da Polícia Militar (PM).

