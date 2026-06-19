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Homem acusado de estuprar menina perto do metrô é reconhecido por 2ª vítima e confessa crime

Homem também confessou que roubou celulares das vítimas

Estadão Conteúdo

O homem de 29 anos, preso pela suspeita de estuprar uma adolescente de 17 anos nas imediações da estação de metrô do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, foi reconhecido por uma segunda vítima no 30° Distrito Policial (Tatuapé) nesta quinta-feira, 18.

O crime contra a jovem no metrô ocorreu no dia 12 de maio e parte da ação foi registrada por câmeras de segurança. O suspeito, entretanto, só foi localizado e preso na quarta, 10.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, os policiais do 30º Distrito Policial identificaram o suspeito durante as investigações e conseguiram capturá-lo na quarta-feira. Ele, que não teve o nome divulgado, permanece preso.

O homem prestou depoimento e confessou a autoria de dois estupros e dos roubos de celulares das vítimas. O suspeito também foi submetido a reconhecimento pessoal pelas vítimas, com resultado positivo nos dois casos investigados.

Ele foi hospitalizado após apresentar problemas de saúde, mas já recebeu alta e foi transferido a uma unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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