Hayden Panettiere morreu sem testamento e deixou fortuna de R$ 35 milhões

A atriz Hayden Panettiere, que morreu em 16 de agosto, aos 36 anos, deixou uma fortuna estimada em US$ 6 milhões (cerca de R$ 35 milhões) e não tinha testamento registrado. As informações foram divulgadas pelo jornal americano USA Today, com base em documentos judiciais.

A petição foi apresentada na quarta-feira (18) pelo ex-companheiro da atriz, o ex-boxeador Wladimir Klitschko, à Justiça de Los Angeles. Segundo o processo, o patrimônio inclui US$ 5,2 milhões (R$ 30,3 milhões) em bens pessoais e mais de US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) em imóveis.

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Klitschko solicitou autorização para administrar temporariamente a herança em nome de Kaya, filha do ex-casal, que ainda é menor de idade.Em setembro, o ex-boxeador acionou a Justiça após suspeitar que pessoas sem vínculo familiar estariam se apropriando dos bens da atriz. Ele também relatou o desaparecimento de joias e outros objetos pessoais, além de alegar que terceiros acessaram e apagaram e-mails da artista.

Dependência química

Em entrevista à revista People, em 2022, a atriz revelou ter enfrentado dependência de drogas e álcool, além de depressão pós-parto. Ela afirmou que os problemas quase lhe custaram a vida.

Panettiere também contou que começou a receber medicamentos de um integrante de sua equipe aos 15 anos, sob a justificativa de que as substâncias a deixariam mais animada durante entrevistas e aparições públicas.

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