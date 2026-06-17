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Hapvida adota sistema de IA para prever risco de diabetes tipo 2 em pacientes

Estadão Conteúdo

A operadora de saúde Hapvida incorporou um modelo inteligência artificial (IA) em sua plataforma de medicina preventiva, para identificar, antes do diagnóstico, pacientes com risco de desenvolver diabetes tipo 2.

O modelo aplica machine learning à estratificação de risco de pacientes, conectando ciência de dados à sustentabilidade do setor de saúde suplementar.

Segundo a empresa, o modelo é treinado com milhões de dados assistenciais anonimizados e é capaz de indicar quando e onde intervir antes que o paciente desenvolva a doença, gerando benefícios diretos para os pacientes e para a sustentabilidade do sistema.

O sistema foi desenvolvido na HEC Paris, uma das escolas de negócios mais prestigiadas do mundo, como dissertação de conclusão de mestrado do diretor-presidente da Hapvida, Luccas Adib.

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Palavras-chave

SAÚDE/DIABETES/HAPVIDA/SISTEMA/PREVENÇÃO/IA
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