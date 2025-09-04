Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Haddad: 'Para combater crime organizado, Estado precisa se reorganizar'

Operação uniu forças em diferentes instâncias contra o crime

Estadão Conteúdo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a Operação Carbono Oculto, deflagrada na semana passada, uniu o Ministério Público, a Receita Federal, a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), porque as ações do crime organizado eram "uma trama só".

"O ministro (Ricardo) Lewandowski (da Justiça) e o presidente Lula tiveram uma intuição forte, com base na experiência, que é a seguinte: para combater o crime organizado, o Estado precisa se reorganizar", disse Haddad em entrevista ao apresentador Datena na Rede TV!, em trecho transmitido pela emissora há pouco. A conversa foi gravada na quarta-feira, 3, e tem sido exibida em partes pela emissora.

O ministro defendeu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da segurança, idealizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, dizendo que ela visa integrar os órgãos de Estado, cada um na sua atribuição. "Aí, sim, nós vamos estar organizados no nível que o crime atingiu", sustentou.

VEJA MAIS

image Polícia Federal apreende drogas na casa de vereador no interior do Pará
A ação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (Ficco) em cidades paraenses e nos estados de Goiás e Santa Catarina.

image Efeitos de mentiras sobre o Pix ajudaram o crime organizado, diz secretário da Receita
A Receita vai solicitar os dados sobre movimentações financeiras retroativamente dessas instituições

[[(standard.Article) Senado aprova projeto do devedor contumaz após operação da PF contra crime organizado]]

Segundo ele, a operação não foi histórica só pelo tamanho, com os bilhões de reais que foram encontrados em fundos, mas também porque ela demonstrou o sucesso da integração dos órgãos de Estado. "Encontrou-se um caminho promissor no combate ao crime", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação Carbono Oculto

crime organizado

Haddad
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda