Haddad diz que delegacia da Receita deve ser criada nas próximas semanas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta quinta-feira, 25, que nas próximas semanas deve ser oficializada a delegacia no âmbito da Receita Federal focalizada no combate de crimes envolvendo a lavagem de dinheiro e a ocultação patrimonial, por exemplo. "Nós queremos institucionalizar, porque eu penso que ao institucionalizar, você acaba impedindo retrocessos", declarou.

Haddad já autorizou que a Receita Federal encaminhe para o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) o despacho para a criação da delegacia específica no âmbito do Fisco. Ele detalhou o tema nesta quinta-feira, em coletiva, a chamada Operação Spare envolvendo agentes irregulares no setor de combustíveis.

A ação foi deflagrada hoje pela Receita Federal, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) e Polícia Militar. Para Haddad, a operação de hoje seria "impossível" sem a participação do Ministério Público do Estado de São Paulo. "Essa coordenação é que, no nosso entendimento, vai produzir os melhores resultados no combate ao crime organizado", disse o ministro.