Há suspeita de vazamento de gás como causa para problema técnico em aeroportos de SP

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, informou nesta quinta-feira, 9, que há suspeita de um possível vazamento de gás como causa para pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo, em São Paulo. Ainda não houve confirmação.

O espaço aéreo de São Paulo permaneceu fechado das 8h58 às 10h09 desta quinta-feira, 9. Também foi dito que a Agência Nacional de Aviação Civil e o Ministério de Portos e Aeroportos, com o apoio das concessionárias de Guarulhos (GRU Airport) e de Congonhas (Aena), estão atuando conjuntamente para identificar os possíveis impactos na malha aérea.

Foi identificado na manhã desta quinta-feira "um problema técnico" no Controle de Aproximação (APP) na região de São Paulo. Esse é o órgão operacional que presta os serviços de controle de tráfego aéreo.