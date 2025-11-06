Guterres: falta coragem política para transição energética rumo a combustíveis limpos

O secretário-geral da Organização das Nações Unidos (ONU), António Guterres, disse nesta quinta-feira, 6, que "falta coragem política" para a transição energética, em direção ao uso de combustíveis não poluentes. Ele falou na abertura da cúpula de líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

"Não é mais tempo de negociação, é tempo de implementação", declarou o secretário-geral da ONU.

Guterres reforçou o argumento sobre a necessidade de apoio aos países em desenvolvimento, especialmente aqueles mais dependentes de combustíveis fósseis.

Ele afirmou ainda que o limite de 1,5º, ao aquecimento do planeta, deve ser mantido e a ONU não "desistirá" do objetivo de manter esse limitador.