GTA 6: modelos de IA inspiradas em protagonista faturam até R$ 235 mil por mês

Criadores usam inteligência artificial para desenvolver versões virtuais de Lucia Caminos e lucram com conversas e conteúdos em plataformas digitais

GTA VI: modelos de IA inspiradas em protagonista faturam até R$ 235 mil por mês

O universo de GTA VI está rendendo dinheiro até fora dos videogames. Criadores de conteúdo estão faturando milhares de dólares por mês com modelos de inteligência artificial inspiradas em Lucia Caminos, protagonista do próximo capítulo da franquia. Uma delas teria gerado US$ 35 mil (cerca de R$ 206 mil) em apenas um mês.

Segundo reportagem do New York Post, os personagens digitais são criados para se parecer com Lucia e interagir com usuários em plataformas de conteúdo adulto. Os interessados pagam por conversas e experiências virtuais, incluindo encenações inspiradas no universo do jogo.

Um dos criadores é James, de 26 anos, morador de Londres. Ele contou ao jornal que desenvolveu a modelo virtual Adriana Vega em agosto e que ela faturou US$ 35 mil no mês da entrevista.

A personagem já reúne mais de 30 mil seguidores no Instagram e também tem um perfil na Fanvue, plataforma de conteúdo por assinatura. Segundo James, parte dos usuários que mais gastam procura sessões de role-play inspiradas em GTA, nas quais a modelo interpreta situações relacionadas ao jogo.

O britânico afirmou que o dinheiro recebido ajudou a quitar dívidas no cartão de crédito e pagar o aluguel. Ele também disse que conseguiu comprar um Mini Cooper para a mãe e passagens de cruzeiro para a irmã.

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O interesse em personagens inspiradas no jogo acompanha a expectativa em torno da franquia Grand Theft Auto. Dados publicados por Rhys Elliot, chefe de análise de mercado da Alinea Analytics, apontam que o novo capítulo já teria vendido quase 45 milhões de unidades e arrecadado mais de US$ 4 bilhões (aproximadamente R$ 24 bilhões).