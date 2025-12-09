Grupo suspeito de movimentar R$ 6 bi em fraudes contra setor financeiro é alvo de operação

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realiza nesta terça-feira, 9, uma operação contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. São cumpridos 12 mandados de busca e 12 de prisão temporária nas cidades de Campinas, Hortolândia e em São Paulo.

Até o momento da publicação desta matéria, sete suspeitos já haviam sido detidos. Não foram revelados os nomes deles. Desta forma, as defesas não foram localizadas.

As investigações apontam que o grupo é suspeito de usar acessos ilegais a sistemas financeiros para fazer transferências bancárias não autorizadas, resultando em grandes prejuízos para empresas e instituições financeiras. Não foram divulgadas as identidades das companhias.

"As apurações indicam ainda que valores obtidos de forma ilícita eram posteriormente movimentados por meio de empresas e contas utilizadas para ocultar a origem do dinheiro", disse a SSP.

Conforme a Polícia Civil, em dois anos, os suspeitos movimentaram R$ 6 bilhões. A suspeita é que os valores sejam provenientes de diversas fraudes praticadas contra instituições financeiras.

Batizada de Operação Azimut, a ação é feita por meio da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber). Ao menos 40 agentes atuam no cumprimento das ordens judiciais com o objetivo de identificar outros envolvidos e reunir provas para o aprofundamento das investigações.