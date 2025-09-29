Capa Jornal Amazônia
Grupo religioso com 17 pessoas é resgatado após se perder em morro de Porto Alegre

Estadão Conteúdo

Um grupo religioso com 17 pessoas precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul após se perder em uma trilha em Porto Alegre, neste domingo, 28. Entre os integrantes, cinco eram crianças e adolescentes.

A caminhada pela pedreira Morro Santana começou por volta das 18h, segundo a corporação. Os bombeiros foram acionados à 1h30 da madrugada desta segunda-feira, 29. O resgate foi concluído às 4h30, após dez horas do começo da trilha.

O Corpo de Bombeiros afirmou que levou três horas para realizar a operação "devido às dificuldades de deslocamento entre o ponto de busca e a base do morro". Informou ainda que não houve feridos.

Palavras-chave

PORTO ALEGRE

RELIGIOSOS

TRILHA

RESGATE
.
