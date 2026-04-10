Grupo armado explode agência do Banco do Brasil no interior de Minas Gerais

Uma agência do Banco do Brasil em Guidoval, na Zona da Mata mineira, foi alvo de uma explosão criminosa na madrugada desta sexta-feira, 10. A ação resultou na destruição da estrutura do prédio, porém, o total de valores roubados durante o crime ainda não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar (PM), cerca de dez pessoas participaram da investida por volta das 3h. O grupo cercou a unidade e utilizou explosivos, atingindo ao menos um caixa eletrônico.

Imagens capturadas por moradores mostram os suspeitos encapuzados e armados posicionando os artefatos na entrada da agência momentos antes da detonação. Parte dos criminosos permaneceu armada na área externa, dando cobertura aos demais.

Fuga e investigação policial

Na fuga, os envolvidos bloquearam vias da região com barricadas, que incluíam veículos incendiados e pneus. Equipes de segurança atuam nas buscas, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Federal foi acionada para acompanhar o caso. Ainda conforme a PM, na manhã desta sexta-feira, um dos veículos utilizados na ação foi localizado abandonado na zona rural de Rodeiro, cidade vizinha a Guidoval.