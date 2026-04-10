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Grupo armado explode agência do Banco do Brasil no interior de Minas Gerais

Cerca de dez pessoas participaram da investida por volta das 3h

Estadão Conteúdo
fonte

Caso é investigado como lesão corporal grave qualificada por violência doméstica (Arquivo/O Liberal)

Uma agência do Banco do Brasil em Guidoval, na Zona da Mata mineira, foi alvo de uma explosão criminosa na madrugada desta sexta-feira, 10. A ação resultou na destruição da estrutura do prédio, porém, o total de valores roubados durante o crime ainda não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar (PM), cerca de dez pessoas participaram da investida por volta das 3h. O grupo cercou a unidade e utilizou explosivos, atingindo ao menos um caixa eletrônico.

Imagens capturadas por moradores mostram os suspeitos encapuzados e armados posicionando os artefatos na entrada da agência momentos antes da detonação. Parte dos criminosos permaneceu armada na área externa, dando cobertura aos demais.

Fuga e investigação policial

Na fuga, os envolvidos bloquearam vias da região com barricadas, que incluíam veículos incendiados e pneus. Equipes de segurança atuam nas buscas, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Federal foi acionada para acompanhar o caso. Ainda conforme a PM, na manhã desta sexta-feira, um dos veículos utilizados na ação foi localizado abandonado na zona rural de Rodeiro, cidade vizinha a Guidoval.

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