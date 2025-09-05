Capa Jornal Amazônia
Grave acidente entre dois ônibus deixa quatro mortos e 31 feridos em MG

Estadão Conteúdo

Quatro pessoas morreram, entre elas uma criança de três anos, e 31 ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus em um trecho urbano da rodovia BR-040, no Distrito Industrial de Juiz de Fora, por volta das 14h30 desta sexta-feira, 5. Pelo menos dez dos feridos estão em estado grave. As informações são do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, um ônibus municipal de Juiz de Fora que fazia a linha 743 (Distrito de Toledos) estava parado no ponto situado no km 779 da rodovia, embarcando e desembarcando passageiros, quando outro coletivo, da Viação Cometa, que havia partido de Belo Horizonte às 9h20 com destino ao Rio de Janeiro, bateu violentamente na traseira do primeiro.

Todos os mortos estavam no ônibus municipal, que tombou com a colisão, informou o Corpo de Bombeiros. Dos 31 feridos, sete estavam no ônibus da Cometa e 24 no coletivo municipal. O motorista do ônibus da Viação Cometa estava em estado de choque, segundo a polícia.

A prefeitura informou que quatro unidades de saúde receberam feridos: Hospital de Pronto-Socorro, Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, Santa Casa e UPA Norte.

Em função do acidente, a rodovia BR-040 foi interditada no sentido Rio de Janeiro e só liberada no início da noite. Durante esse intervalo, o trânsito foi desviado para a saída 778.

Em nota, a prefeitura lamentou o acidente e informou ter mobilizado equipes das secretarias de Saúde, Mobilidade Urbana, Segurança e Assistência Social para amparar sobreviventes e familiares destes e dos mortos.

Também em nota, a Viação Cometa afirmou que "um de seus ônibus envolveu-se em uma colisão com um ônibus urbano, na cidade de Juiz de Fora" e que "lamenta o ocorrido, está oferecendo o suporte necessário e permanece à disposição para esclarecimentos".

