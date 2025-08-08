Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Governo sanciona parcialmente Lei Geral do Licenciamento Ambiental e explica vetos

São 26 "vetos simples", sem texto alternativo, e 37 vetos com uma redação alternativa

Estadão Conteúdo
fonte

O Pará também apresentou queda significativa na sua participação relativa no total de alertas da Amazônia Legal no período analisado: de 31% em 2024 para 17% em 2025 (Foto: Fernando Sette / Divulgação (Imagem publicada na Agência Pará))

Foi publicada nesta sexta-feira, 8, edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com a sanção parcial da Lei Geral do Licenciamento Ambiental.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que o presidente sancionaria com vetos o texto, cujo prazo para uma decisão do Executivo expirava nesta sexta-feira, 8.

São 26 "vetos simples", sem texto alternativo, e 37 vetos com uma redação alternativa. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta, o governo informou que vai enviar um projeto de lei (PL) em regime de urgência com os ajustes. Por outro lado, 10 dispositivos sancionados também terão redação alternativa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou pontos como: a dispensa de licenciamento para produtores rurais com Cadastro Ambiental Rural (CAR) pendente de análise; a transferência ampla de critérios de licenciamento ambiental para Estados; a retirada do regime de proteção previsto na Lei da Mata Atlântica; e a limitação da aplicação de condicionantes ambientais e medidas compensatórias aos impactos ambientais diretos em determinadas atividades.

Lula foi pressionado por aliados e por movimentos sociais para vetar integralmente o texto, aprovado pelo Congresso no dia 17 de julho. O petista, porém, avaliou que a decisão minaria mais ainda a relação com o Legislativo.

A Casa Civil informou que será publicada uma segunda edição extra do DOU ainda nesta sexta com o projeto de lei que ajusta a lei do licenciamento e a medida provisória que determina eficácia imediata da Licença Ambiental Especial (LAE).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

GOVERNO

SANÇÃO PARCIAL

DOU

PUBLICAÇÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda