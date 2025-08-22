Capa Jornal Amazônia
Governo federal prevê conclusão de obras da COP30 às vésperas do evento

Estadão Conteúdo

Faltando pouco menos de três meses para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém, pouco mais que um terço das instalações já estão concluídas.

O governo federal prevê que as obras sejam finalizadas até 1° de novembro, dado que a maior parte das estruturas é temporária e montada às vésperas do evento. A COP30 será realizada em uma área de 230 mil hectares no Parque da Cidade, no centro da capital do Pará.

Os trabalhos estão dentro do prazo, segundo o diretor de Infraestrutura da Secretaria Extraordinária para a COP30 da Casa Civil (Secop), Olmo Xavier, disse a jornalistas durante visita às instalações da COP.

"Como são estruturas temporárias e alugadas, a programação é para estar tudo pronto muito próximo ao início do evento. No dia 1° de novembro teremos toda a estrutura da blue zone pronta para os trabalhos iniciais", afirmou em referência à área de 240 mil m2 oficial e restrita onde ocorrem as negociações diplomáticas e atividades organizadas pelos países e instituições participantes da COP.

Ele lembra que há áreas da blue zona que vão começar a funcionar antes mesmo da abertura da COP30, caso do credenciamento e das pré-sessões.

"Hoje temos mais de 60 mil metros quadrados de estrutura de tendas montadas de um total de 160 mil metros quadrados previstos entre blue zone e green zone", acrescentou Xavier. A zona verde é o espaço em que a sociedade civil, instituições públicas e privadas e líderes globais promovem debates sobre as mudanças climáticas.

De acordo com Xavier, toda a área interna da COP será climatizada com sistema projetado para manutenção da temperatura em 23°C. Há previsão também de sinalização externa e interna em inglês, segundo o diretor, o que deve ficar pronto na iminência do início do evento.

Questionado sobre a estrutura da cidade para receber as delegações estrangeiras, considerando que alguns países inclusive reduziram o número de representantes diante do receio com as ocupações, Xavier afirmou que é "natural" haver aumento de demanda entre as COPs.

"A COP do Brasil não vai ser diferente, mas Belém tem condições de abrigar e receber todos os que vão participar do evento. O governo brasileiro é acostumado a fazer grandes eventos, como já realizamos a Rio 92, a Olimpíada, a Copa do Mundo, o Panamericano" acrescentou Xavier.

*A jornalista viaja a convite do Sistema OCB, que congrega a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

COP30

OBRAS

FINALIZAÇÃO
