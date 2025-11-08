Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Governo federal anuncia ajuda humanitária para municípios afetados por tornado no Paraná

Estadão Conteúdo

O Governo federal anunciou que vai enviar ajuda humanitária e equipes de apoio para reconstrução das regiões afetadas pelo tornado que atingiu Paraná. A declaração foi feita no final da noite desta sexta-feira, 7, pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Uma das mais impactadas pelo temporal, a cidade de Rio Bonito do Iguaçu registrou ventos acima dos 250 km/h. Ao todo, pelo menos quatro pessoas morreram e outras 125 ficaram feridas. Ainda segundo Góes, a cidade de Laranjeiras do Sul deve declarar situação de emergência nas próximas horas.

"O governo federal, por meio do MIDR e da Defesa Civil Nacional, permanece em prontidão total para apoiar as prefeituras e garantir assistência imediata à população", escreveu em publicação no X (antigo Twitter).

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais e deputada federal, Gleisi Hoffmann, também se manifestou prestando solidariedade às vítimas e afirmando que "o governo não medirá esforços para amparar as famílias atingidas".

A confirmação de que o município de Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por um tornado veio nas primeiras horas do sábado, 8, segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O município foi um dos mais atingidos no Estado durante o deslocamento da frente fria, que passou por todas as regiões paranaenses com vários núcleos de tempestade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tornado/rio bonito do iguaçu/paraná/ajuda humanitária/governo federal
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda