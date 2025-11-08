Governo federal anuncia ajuda humanitária para municípios afetados por tornado no Paraná

O Governo federal anunciou que vai enviar ajuda humanitária e equipes de apoio para reconstrução das regiões afetadas pelo tornado que atingiu Paraná. A declaração foi feita no final da noite desta sexta-feira, 7, pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Uma das mais impactadas pelo temporal, a cidade de Rio Bonito do Iguaçu registrou ventos acima dos 250 km/h. Ao todo, pelo menos quatro pessoas morreram e outras 125 ficaram feridas. Ainda segundo Góes, a cidade de Laranjeiras do Sul deve declarar situação de emergência nas próximas horas.

"O governo federal, por meio do MIDR e da Defesa Civil Nacional, permanece em prontidão total para apoiar as prefeituras e garantir assistência imediata à população", escreveu em publicação no X (antigo Twitter).

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais e deputada federal, Gleisi Hoffmann, também se manifestou prestando solidariedade às vítimas e afirmando que "o governo não medirá esforços para amparar as famílias atingidas".

A confirmação de que o município de Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por um tornado veio nas primeiras horas do sábado, 8, segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O município foi um dos mais atingidos no Estado durante o deslocamento da frente fria, que passou por todas as regiões paranaenses com vários núcleos de tempestade.