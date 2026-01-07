Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Governo de SP descarta intoxicação por metanol em morte de adolescente venezuelana

Nesta quarta, a pasta estadual da Saúde atualizou o balanço dos casos relacionados à intoxicação por metanol

Estadão Conteúdo
fonte

O Ministério da Saúde já iniciou o envio de etanol farmacêutico para combater as intoxicações por metanol (Freepik)

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo descartou nesta quarta-feira, 3, que a morte de uma adolescente venezuelana de 15 anos, na capital paulista, tenha ocorrido por conta da intoxicação por metanol. A morte foi registrada no sábado, 3, na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo.

Após a morte, a mãe de Soffia Del Valle Torrealba Ramos compareceu à delegacia e relatou que a filha havia ido a uma festa na madrugada do dia 1º e ingerido bebida alcoólica. No dia seguinte, de acordo com o registro de ocorrência, a jovem foi socorrida ao Hospital Cidade Tiradentes. Ela não resistiu e morreu.

O Estadão questionou as secretarias estadual e municipal de Saúde sobre o que causou a morte da menina, mas não obteve resposta.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que foram requisitados exames ao Instituto Médico-Legal (IML). Testemunhas foram identificadas e estão sendo ouvidas pela polícia. O caso foi registrado como morte suspeita no 49° DP (São Mateus).

Intoxicação por metanol

Nesta quarta, a pasta estadual da Saúde atualizou o balanço dos casos relacionados à intoxicação por metanol. Agora, são 564 casos descartados, incluindo o da adolescente de 15 anos.

No total, foram confirmados 51 casos, sendo 11 óbitos:

- quatro homens de 26, 45, 48 e 54 anos residentes da cidade de São Paulo;

- uma mulher de 30 anos e um homem de 62 anos, de São Bernardo do Campo;

- dois homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27 anos de Osasco;

- um homem de 37 anos, de Jundiaí; e um homem de 26 anos, de Sorocaba.

Atualmente, quatro mortes permanecem sob investigação: um em Guariba, de um paciente de 39 anos, um de São José dos Campos, de 31 anos, e dois de Cajamar, de 29 e 38 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

metanol

intoxicação

SP

venezuelana

morte

descarte
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda