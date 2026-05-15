Governo anuncia a oferta de 23 medicamentos de alto custo para tratar 18 tipos de câncer no SUS

Nesta sexta-feira, 15, o Ministério da Saúde anunciou uma nova tabela de financiamento com investimento de R$ 2,2 bilhões em 23 medicamentos destinados ao tratamento de 18 tipos de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os medicamentos de alto custo contemplam tratamentos para câncer de pulmão, câncer colorretal, câncer renal e melanoma metastático, cujas terapias estavam defasadas, de acordo com a pasta.

"É uma modernização do acesso", afirmou o ministro durante o evento de anúncio da expansão.

A implementação da medida ainda dependerá da adesão de Estados e municípios. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento na oferta dos medicamentos na rede pública será de 35% e deve beneficiar cerca de 112 mil pacientes.

De acordo com a pasta, a nova tabela contará com 10 medicamentos adquiridos diretamente pelo ministério. Os demais fármacos serão ofertados por meio da Autorização de Procedimento Ambulatorial (Apac), modalidade em que a compra é realizada pelos centros habilitados no País, com financiamento federal, e Ata de Negociação Nacional.

O anúncio foi realizado no Hospital de Amor, em Barretos, no interior de São Paulo. A instituição também receberá uma verba adicional de R$ 129 milhões, segundo Padilha.

O ministério informou ainda que, pela primeira vez, será criada uma tabela específica para o financiamento de cirurgias robóticas oncológicas na rede pública, com investimento estimado em R$ 50 milhões. Segundo o ministro, nove robôs devem entrar em operação ainda neste ano em hospitais do SUS.

A nova tabela também inclui procedimentos de reconstrução mamária, que passarão a abranger todos os casos de mutilação parcial ou total das mamas, com investimento anual estimado em R$ 27,4 milhões.

Além disso, o governo anunciou um novo edital para a compra de 80 aceleradores lineares destinados aos serviços de radioterapia.

Também foi anunciada a criação da Rede Saúde Brasil, voltada à implantação de uma estrutura de banda larga sustentável para viabilizar telecirurgias no SUS.

Confira a tabela com os novos medicamentos disponíveis:

Abemaciclibe - câncer de mama Abiraterona - câncer de próstata Acetato de lanreotida - tumores neuroendócrinos Asciminibe - leucemia mieloide crônica Betadinutuximabe - neuroblastoma de alto risco Brentuximabe vedotina - linfoma de Hodgkin Brigatinibe - câncer de pulmão Carfilzomibe - mieloma múltiplo recidivado Durvalumabe - câncer de pulmão Erlotinibe - câncer de pulmão Gefitinibe - câncer de pulmão Larotrectinibe - tumores sólidos Lenalidomida - linfoma folicular Nivolumabe - melanoma avançado Olaparibe - câncer de ovário Pazopanibe - carcinoma renal Pembrolizumabe - melanoma avançado Ponatinibe - leucemia mieloide crônica resistente Rituximabe - leucemia linfocítica crônica Sunitinibe - carcinoma renal e tumor estromal gastrointestinal Trastuzumabe - câncer de estômago Trióxido de arsênio - leucemia promielocítica aguda TSH recombinante - câncer diferenciado de tireoide