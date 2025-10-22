Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Google anuncia avanço na computação quântica com chip Willow

Estadão Conteúdo

O Google divulgou nesta quarta-feira, 22, uma pesquisa que mostra pela primeira vez na história que um computador quântico pode executar com sucesso um algoritmo verificável em hardware, superando até mesmo os supercomputadores clássicos mais rápidos, em nota oficial.

A empresa diz que o avanço os aproxima "muito mais" de dispositivos que podem impulsionar grandes descobertas em áreas como medicina e ciência dos materiais.

Segundo a gigante americana de tecnologia, controlada pela Alphabet, o computador quântico pode calcular a estrutura de uma molécula e abre caminho para aplicações no mundo real. "O avanço de hoje se baseia em décadas de trabalho e seis anos de grandes avanços", acrescenta.

De acordo com a Google, com o novo chip quântico Willow - da própria empresa - foi mostrado como suprimir erros drasticamente, resolvendo um grande problema que desafiou os cientistas por quase 30 anos.

