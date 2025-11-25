Capa Jornal Amazônia
Golpe do presente: operação mira quadrilha suspeita de movimentar R$ 14 milhões

Estadão Conteúdo

Uma operação das Polícias Civis do Paraná e de São Paulo, deflagrada nesta terça-feira, 25, mira uma quadrilha suspeita de movimentar R$ 14 milhões aplicando o golpe do presente em aniversariantes. Somente no Paraná, foram mais de 270 vítimas, mas o grupo agiu em ao menos outros quatro Estados - São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia.

Os policias foram às ruas cumprir 41 mandados de prisão, 90 de busca e apreensão na capital paulista, em São Bernardo do Campo e Diadema, na Grande São Paulo. Com base no balanço mais recente, do fim da manhã desta terça-feira, 28 pessoas tinham sido presas temporariamente em cidades paulistas.

"Os autores são todos do Estado de São Paulo. Prendemos hoje os operadores financeiros, ou seja, as pessoas que recebiam os valores dos golpes, e prendemos os motoboys que vinham de São Paulo ao Paraná aplicar o golpe", explicou o delegado Emmanoel David, da Polícia Civil do Paraná.

Segundo ele, os criminosos procuravam as vítimas que estavam fazendo aniversário a partir de consultas na internet e se passavam por floriculturas ou lojas de chocolate. Eles alegavam que precisavam entregar um presente à vítima e que iriam cobrar uma taxa para o serviço do motoboy. "Ao passar o frete daquela entrega, acabavam passando um valor a mais", disse o delegado.

Havia casos em que os golpistas trocavam o cartão da vítima por outro sem que ela percebesse. A investigação, que começou há um ano, constatou que os criminosos também usavam maquininhas de cartão adulteradas para roubar as informações do cartão e a senha.

"Somente no Paraná, pessoas dessa organização criminosa foram presas duas vezes em flagrante, quando foram apreendidas diversas maquininhas. Em março, nós prendemos parte dessa quadrilha em Curitiba. Voltaram para Curitiba e foram presos novamente. E foram presos também em outros Estados", contou o delegado.

Após a aplicação do golpe, o dinheiro era rapidamente pulverizado para diversas contas bancárias de laranjas com o intuito de ocultar os valores e dificultar o rastreamento pelas instituições financeiras e pela polícia. A Justiça ordenou o bloqueio de 41 contas bancárias de investigados.

